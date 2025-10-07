الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

احذروا الطقس ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجة الحرارة اليوم، ويسود طقس خريفي معتدل حار على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

خريفي بامتياز، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

خريفي معتدل، الأرصاد الجوية تعلن عن حالة طقس غدا الإثنين

الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  في أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  22  ودرجة الحرارة العظمى 32

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  21 و درجة الحرارة العظمى 31

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  32

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18  و درجة الحرارة العظمى 31

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 30

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى  33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 33  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  20 ودرجة الحرارة العظمى 33  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة  الحرارة العظمى 34

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 19  ودرجة الحرارة العظمى:  33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 33

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 23  ودرجة الحرارة العظمى 36  
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الطقس اليوم الثلاثاء الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الثلاثاء حالة الطقس

مواد متعلقة

خريفي بامتياز، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر

الأرصاد تحذر من الملاحة مساء الغد في هذه الشواطئ

سحب منخفضة ورياح تلطف الأجواء، حالة الطقس غدا الثلاثاء

تحولات خريفية، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب طقس اليوم

الأكثر قراءة

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر بعد صراع مع المرض

رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)

تفاصيل طقس اليوم، وداعا لحر الصعيد، شمس ونسمات خريفية بالقاهرة، أمطار على هذه المناطق، واضطراب الملاحة بـ 7 شواطئ

سعر السمك اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها البوري والجمبري وارتفاع الكابوريا

بعد وفاته، موعد ومكان صلاة جنازة وعزاء الدكتور أحمد عمر هاشم

احذروا الطقس ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 4 أصناف والبرقوق والخوخ "خارج حسابات المصريين"

ما كانش طبيعي وعيلته سبب موت أختي، الناجية من "جريمة نبروه" تكشف تفاصيل صادمة عن علاقتها بزوجها

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads