أخبار مصر

أمطار وسحب منخفضة ورياح، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أمطار
أمطار

 حذرت هيئة  الأرصاد الجوية من سقوط  أمطار  خفيفة  على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تكون متوسطة أحيانا مساء على مناطق متفرقة من محافظة مطروح، وذلك على فترات متقطعة.

تحولات خريفية، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب طقس اليوم

طقس اليوم، تحذير من الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس، والسبب ارتفاع الأمواج

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

 

نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد 

 وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد  يعمل على تلطيف الأجواء فى فترات الليل وأثناء الظل.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث يسود طقس خريفى معتدل حار  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء ويكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة

ومن المتوقع أن يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 23
 

تحولات خريفية، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب طقس اليوم

