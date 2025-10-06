الإثنين 06 أكتوبر 2025
ألمانيا: يجب الإسراع بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

مفاوضات شرم الشيخ، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنّه يجب تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي ترامب المتعلقة بقطاع غزة بحلول مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، مشددًا على أهمية التحرك العاجل لتجنب أي تصعيد ميداني يعرقل مسار التهدئة.

دعم أوروبي للمسار التفاوضي

وأكد الوزير أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدعمان الجهود الأمريكية والمصرية والقطرية الرامية إلى تثبيت الهدنة وبدء تبادل المحتجزين والأسرى، معتبرًا أن التطبيق السريع للمرحلة الأولى سيكون خطوة حاسمة نحو استقرار الأوضاع في القطاع.

 أكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار الخاصة بقطاع غزة إلى مصر، حيث بدأت جلسات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي لبحث تهيئة الأوضاع الميدانية تمهيدًا لعملية تبادل المحتجزين والأسرى.

جهود مكثفة للوسطاء

ويكثف الوسطاء المصريون والقطريون اتصالاتهم مع الجانبين لوضع آلية متكاملة للإفراج عن جميع المحتجزين مقابل الأسرى، بما يساهم في خلق بيئة مواتية لإعلان تهدئة شاملة ووقف دائم لإطلاق النار.

مفاوضات شرم الشيخ، وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، اجتماعًا تحضيريًا مطولًا مع فريق التفاوض الذي سيشارك في مفاوضات شرم الشيخ بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف حرب غزة.

وبعث منسق شئون الأسرى في مكتب رئاسة الوزراء، جال هيرش، رسالة إلى عائلات الأسرى، حول آخر تطورات الاستعدادات الجارية لبدء مفاوضات المرحلة الأولى من مفاوضات حرب غزة.

وقال هيرش: "استعدادًا لاستئناف المفاوضات، شهدت نهاية الأسبوع الماضي نقاشات وتقييمات للوضع بقيادة رئيس الوزراء. كما عُقد مساء أمس اجتماعٌ تحضيريٌّ مُطوّلٌ مع فريق التفاوض، برئاسة رئيس الوزراء".

