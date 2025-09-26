ويتكوف وكوشنر يوجهان رسالة لنتنياهو: ترامب يريد إنهاء حرب غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف ومستشاره السابق جاريد كوشنر أوضحا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مهتم بإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل أبدت استعدادها لمنح حصانة لقادة حركة حماس وعدم التعرض لهم في حال التوصل إلى صفقة محتملة.

كما نقلت قناة 13 عن مسؤول إسرائيلي أن الضغط من الرئيس ترامب على نتنياهو لوقف الحرب قد تزايد بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، بدأ البيت الأبيض بالتفاوض مع إسرائيل حول تفاصيل الاتفاق الذي يقوده ترامب، حيث يسعى الرئيس الأمريكي للحصول على ضوء أخضر من نتنياهو لإتمام الصفقة.

وفي أحدث تصريحاته، أعلن ترامب أن الوقت حان لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس.

كما تحدث إلى جميع القادة في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة وربما حتى السلام، بات قريبًا للغاية.

