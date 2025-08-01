يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في مصر عن مواصفات هاتف ريلمي، realme 12 4G وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف ريلمي.

مواصفات هاتف ريلمي

ويأتي هاتف realme 12 4G بكاميرا SONY LYT-600 بدقة 50 ميجا بكسل، وشاشة AMOLED بتردد 120 هرتز مع سطوع فائق يصل إلى 2000 نت، بالإضافة إلى تقنية اللمس الذكية التي تتيح استخدام الهاتف حتى أثناء تعرضه للماء.

ويدعم الهاتف شاحن SUPER VOOC بقوة 67 واط، مما يمكنه من شحن البطارية حتى 50% في 19 دقيقة و100% في 47 دقيقة فقط.

ويتميز هاتف realme 12 4G بتصميم فاخر مستوحى من سلسلة realme 12 pro، وهو مقاوم للماء والغبار.

كما يحتوي على خاصية NFC بزاوية 360 درجة لإرسال واستقبال البيانات والملفات، ويوفر الهاتف خيارات تخزين متنوعة بسعات 16+128/256 و512 جيجابايت، مما يجعله يتمتع بأكبر مساحة تخزين في فئته.

بجانب ميزاته المماثلة المستوحاه من سلسلة realme 12 pro، يجسد هاتف realme 12 4G شعار العلامة التجارية "اشحن أسرع، تحكم أكثر" من خلال أدائه المتميز وبفضل سرعة الشحن الفائقة وقوة المعالج الاستثنائية، يوفر الهاتف تجربة سلسة وسريعة لمستخدميه، مما يتيح لهم الاستمتاع بكل لحظة.

ويعمل هاتف realme 12 4G بمعالج Qualcomm Snapdragon 685، الذي تم تصميمه خصيصًا لتوفير أداء متميز منافس في فئته السعرية ويحتوي الهاتف على نظام تبريد خاص، يضمن تشغيل الهاتف بسرعة وسلاسة، حتى عند تشغيل التطبيقات ذات الأحمال الثقيلة مثل الألعاب.

وأظهرت الاختبارات أن هاتف realme 12 4G يحافظ على معدل إطارات-فريم ريت ثابت للغاية يبلغ حوالي 60 إطارًا في الثانية (FPS) في ألعاب مثل Free Fire وMLBB، دون أي تأخير ملحوظ حتى في أصعب مراحل خلال اللعب على الهاتف، متفوقًا بذلك على منافسيه.

نظام تبريد فعال

ويأتي هاتف ريلمى realme 12 4G بنظام التبريد الفعال، يمنع هاتف realme 12 4G وجود اى سخونة زائدة للهاتف والتى تأثيرها على أداء الجهاز ويتيح ذلك لمعالج Snapdragon 685 العمل بكامل قوته، مما يمنح المستخدمين تجربة لعب مريحة، وتنفيذ المهام المتعددة بسلاسة، وتشغيل التطبيقات بسرعة وفاعلية.

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