يبحث الكثير من المستخدمين عبر الانترنت عن مواصفات وسعر هاتف فيفو Vivo X Fold 5 القابل للطي وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف فيفو الجديد.

مواصفات هاتف فيفو

يأتي هاتف فيفو بشاشة قابلة للطي شاشة من نوع AMOLED بقياس 8.03 بوصة بدقة بجودة 1.5K وسطوع يصل الى 120 هيرتز وبعد الطي شاشة AMOLED بقياس 6.53 بوصة جودتها FHD+ مع معدل تحديث 120 هيرتز وطبقة حماية Armor Glass.

كما يأتى هاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 3 ثُماني النواة، والنواة الأقوى من نوع Cortex X4 بتردد 3.3 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، والمعالج الرسومي هو Adreno 750 وواجهة وان بلس OriginOS 5 مبنية على Android 15.

الهاتف ياتى بحماية ضد الماء والغبار بشهادة مُعتمدة وأبعاده قبل الطي 159.7×142.3×4.3 مم وبعد الطي 159.7×72.6×9.2 مم مع وزن 217 جرام مع خامات خارجية من البلاستيك مع إطار ألومنيوم ومقاوم للماء والغبار بشهادة IP58/IP59+ مع دعم تركيب شريحتين إتصال 5G.

وبالنسبة للكاميرات فيأتي بكاميرا سيلفي 20 ميجا بيكسل وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بمستشعر سوني بها مثبت بصري، مع عدسة Telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسة Ultra Wide بدقة 50 ميجا بيكسل والكاميرات الخلفية معها فلاش LED مُزدوج وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 8K.

تأتي بصمة الإصبع على زِر الباور مع بطارية Silicon Carbon بسعة 6000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات وتدعم الشحن العكسي عن طريق USB Type C، وتدعم الشحن اللاسلكي 80 وات واللاسلكي العكسي 5 وات.

سعر هاتف فيفو

يأتي هاتف فيفو بألوان الهاتف التيتانيوم، الأخضر، والأبيض ويأتي باكثر من طراز للنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا بسعر 975 دولار، ونسخة 512 جيجا مع 12 جيجا بسعر 1115 دولار ونسخة 512 جيجا مع 16 جيجا بسعر 1255 دولار، ونسخة 1 تيرا مع 16 جيجا بسعر 1325 دولار أمريكي.

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