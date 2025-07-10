الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مواصفات وسعر هاتف فيفو Vivo X Fold 5

هاتف فيفو، فيتو
هاتف فيفو، فيتو

 يبحث الكثير من المستخدمين عبر الانترنت عن مواصفات وسعر هاتف فيفو Vivo X Fold 5 القابل للطي وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف فيفو الجديد.

مواصفات هاتف فيفو

يأتي هاتف فيفو بشاشة  قابلة للطي شاشة من نوع AMOLED بقياس 8.03 بوصة بدقة بجودة 1.5K وسطوع يصل الى 120 هيرتز وبعد الطي شاشة AMOLED بقياس 6.53 بوصة جودتها FHD+ مع معدل تحديث 120 هيرتز وطبقة حماية Armor Glass. 

كما يأتى هاتف  بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 3 ثُماني النواة، والنواة الأقوى من نوع Cortex X4 بتردد 3.3 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، والمعالج الرسومي هو Adreno 750 وواجهة وان بلس OriginOS 5 مبنية على Android 15.

الهاتف ياتى  بحماية ضد الماء والغبار بشهادة مُعتمدة  وأبعاده  قبل الطي 159.7×142.3×4.3 مم وبعد الطي 159.7×72.6×9.2 مم مع وزن  217 جرام مع خامات خارجية  من البلاستيك مع إطار ألومنيوم ومقاوم للماء والغبار بشهادة IP58/IP59+ مع دعم  تركيب شريحتين إتصال 5G.

وبالنسبة للكاميرات فيأتي بكاميرا  سيلفي 20 ميجا بيكسل وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل  بمستشعر سوني  بها مثبت بصري، مع عدسة Telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسة Ultra Wide بدقة 50 ميجا بيكسل والكاميرات الخلفية معها فلاش LED مُزدوج وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 8K.

تأتي بصمة الإصبع  على زِر الباور مع بطارية Silicon Carbon بسعة 6000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات وتدعم الشحن العكسي عن طريق USB Type C، وتدعم الشحن اللاسلكي 80 وات واللاسلكي العكسي 5 وات.

سعر هاتف فيفو 

مواصفات هاتف فيفو vivo v50 بعد إطلاقه رسميا

بعد إطلاقه رسميا، مواصفات هاتف فيفو VIVO Y29

يأتي هاتف فيفو بألوان الهاتف التيتانيوم، الأخضر، والأبيض ويأتي باكثر من طراز  للنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا  بسعر  975 دولار، ونسخة 512 جيجا مع 12 جيجا  بسعر  1115 دولار  ونسخة 512 جيجا مع 16 جيجا  بسعر  1255 دولار، ونسخة 1 تيرا مع 16 جيجا  بسعر 1325 دولار أمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيفو هاتف فيفو سعر هاتف فيفو مواصفات وسعر هاتف فيفو مواصفات وسعر هاتف فيفو Vivo X Fold 5

مواد متعلقة

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A5

مواصفات هاتف ريلمي realme 14 5G قبل إطلاقه رسميا

مواصفات هواتف أوبو OPPO Reno 13 بعد إطلاقها رسميا

مواصفات وسعر هاتف ريلمي Realme GT7 pro

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية، باريس سان جيرمان يقسو على ريال مدريد ويتأهل لمواجهة تشيلسي في النهائي

الوداع الحزين، مودريتش يشارك في سقوط ريال مدريد بكأس العالم للأندية

تصادم مروع بين سيارتين بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي ووقوع إصابات

اندلاع حريق بشركة كهرباء العاشر من رمضان يتسبب في انقطاع التيار بعدة مناطق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

النيابة تستكمل تحقيقاتها في واقعة حريق سنترال رمسيس وتتخذ 4 قرارات عاجلة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. تفاصيل نجاة سيدنا إبراهيم، "يا نار كوني بردا وسلاما"

طفل يسأل: هل الضحك في الصلاة يبطلها أم لا؟ الإفتاء ترد (فيديو)

ماذا يفعل الإمام إذا نسي سجدة التلاوة في الصلاة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية