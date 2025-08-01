مواصفات أوبو Oppo Reno 14 بعد إطلاقه رسميا

أطلقت أوبو رسميا هواتف سلسلة Oppo Reno 14 والتي تضم Reno14 5G، وReno14 F 5G، وReno14 Pro 5G والتى تأتى بتقنيات التصوير الفوتوغرافي بالفلاش المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتصوير الفيديو بدقة 4K تحت الماء.

مواصفات هواتف أوبو

يأتي هاتف أوبو Reno14 5G بنظام كاميرا فائق الوضوح في الإضاءة المنخفضة، مع عدسة تليفوتو بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل بتقريب بصري 3.5 x دون فقدان الجودة، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل تتيح صور سيلفي دقيقة بتركيز تلقائي فائق.

إلى جانب فلاش مخصص لكاميرا التليفوتو، وهو الأول من نوعه في الصناعة، مما يعزز الإضاءة نسبة تصل إلى 10 أضعاف عند أقصى درجات التقريب.

وتعد سلسلة Reno14 أيضًا أول سلسلة من هاتف Reno تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K تحت الماء، مع اعتمادها على شهادات مقاومة المياة والغبار IP66 وIP68 وIP69 د كما تحتفظ السلسلة بمجموعة أدوات التصوير الذكي من Reno، بما في ذلك AI LivePhoto، وAI Best Face، وAI Unblur، وAI Eraser 2.0، وغيرها من التقنيات المعززة بالذكاء الاصطناعي التي توفر تجربة تصوير شاملة.

يأتي Reno14 Pro 5G في الصدارة بمعالج MediaTek Dimensity 8450 الذي يقدم تحسينًا بنسبة 41% في أداء المعالجة متعددة النوى وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة بنسبة 44%، مما يضمن استجابة سريعة سواء في المهام اليومية أوالألعاب.

يعزز الأداء بطارية ضخمة بسعة 6200 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع SUPERVOOC السلكي بقوة 80 واط ولاسلكي بقوة 50 واط، لتوفير استخدام طويل دون انقطاع.

أما هاتفا Reno14 5G وReno14 F 5G، فيعتمدان على معالجي MediaTek Dimensity 8350 وQualcomm Snapdragon 6 Gen 1 على التوالي، مع بطاريات بسعة 6000 مللي أمبير.

ويعمل نظام التبريد المزدوج AI Nano Dual-Drive على التكيف مع كثافة اللعب باستخدام مواد مبتكرة للحفاظ على برودة الجهاز ومنع انخفاض الأداء بسبب الحرارة.

وتعمل تقنية AI HyperBoost 2.0 على إدارة الموارد بذكاء للحفاظ على معدل إطارات مرتفع وثابت مع رسومات سلسة.

بينما تعزز تقنية AI LinkBoost 3.0 الاتصال من خلال هوائي محيطي بزاوية 360 درجة وتقنية تبديل الشبكة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تعطي أولوية لحركة مرور الألعاب، وتقلل من التأخير، وتُبدل بسلاسة بين الشبكات اللاسلكية والمحمولة.

تشمل الخصائص أداة ملخص المكالمات بالذكاء الاصطناعي (AI Call Summary) والتي تتيح تلخيص النقاط الرئيسية من المكالمات تلقائيًا لمراجعتها بسرعة وسهولة، في حين تقدم خاصية الكتابة الصوتية بالذكاء الاصطناعي (AI VoiceScribe) نسخًا حية للمحادثات مع ترجمة فورية بأكثر من 20 لغة، مما يكسر الحواجز اللغوية لضمان تواصل سلس.

وعبر تزويدها بنموذج Gemini من Google، تتكامل سلسلة Reno14 بسلاسة مع تطبيقات أساسية مثل Notes OPPO وCalendar وClock، لتوفير تجربة ذكية ومتعددة المهام من خلال أمر واحد فقط.

ويكتمل هذا بميزة O+ Connect لمشاركة المحتوى عبر المنصات، مما يسمح بنقل الصور ومقاطع الفيديو بشكل فوري بين أجهزة OPPO وApple دون تعقيد حيث قالت رغدة عامر، مديرة العلاقات العامة في OPPO مصر، أن هذه السلسلة تصنع محليًا في مصر كما تم الكشف عن مسابقة جوائز OPPO للتصوير الفوتوغرافي وانطلاق الموسم الثاني من بطولات OPPOxTheMakerDreamLeague لكرة القدم، بالتعاون مع حاضنة الأعمال The Maker Incubator، وهي مبادرة تهدف إلى دعم 600 طالب مصري.

ألوان هاتف أوبو

يأتي هاتف Reno14 Pro 5G بلوني الأبيض والرمادي مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت؛ بينما يأتي هاتف Reno14 5G، المتوفر باللون الأبيض والأخضر، بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت؛ أما Reno14 F 5G فيتوفر بلوني الأزرق والأخضر مع ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

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