مصرع عامل بمقلة لب في المنوفية صعقا بالكهرباء

لقي عامل بمقلة لب مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله بالمنوفية، وتم نقل الجثمان لمستشفى منوف العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة منوف، يفيد بوصول جثمان عامل لمستشفى منوف العام جراء صعق كهربائي أثناء العمل.

وبالانتقال والفحص، تبين تعرض العامل لصعق كهربائي أثناء عمله داخل مقلة لب بمدينة منوف، وفشلت جميع محاولات إنقاذه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.