الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العثور على معلمة متوفاة داخل منزلها بقرية أسطنها في المنوفية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

عثر أهالي قرية أسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، على سيدة في منتصف العقد الخامس من العمر، متوفاة داخل منزلها، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد حسن من الشام مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على سيدة تبلغ من العمر 55 عامًا، وتعمل معلمة، متوفاة داخل منزلها بالقرية.

 

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الباجور التخصصي لحين صدور قرار النيابة العامة.

 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات لبيان سبب الوفاة وملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الباجور قرية اسطنها محافظة المنوفية مركز الباجور مستشفى الباجور التخصصي مستشفي الباجور

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يلتقي بالأسر المتضررة من ارتفاع منسوب النيل ويوجه بإنارة الشوارع

أهالي دلهمو بأشمون يشكرون "فيتو" لنقل الصورة بشفافية بعد غرق أراضي طرح النهر (فيديو)

ارتفاع منسوب النيل كشف أزمة المعديات، سائقو أشمون: افتحوا الإقليمي ولو هيموت كل يوم مليون (فيديو)

رفع جسر معدية قرية دلهمو بالمنوفية بعد غرقها بفعل فيضان النيل (فيديو)

رئيس مدينة تلا يتابع مناسيب مياه النيل بفرع جنوب رشيد

فرق الهلال الأحمر توصل المساعدات بالقوارب للمتضررين من ارتفاع منسوب النيل بالمنوفية (فيديو)

مديرة وحدة ناقلات الأمراض بأشمون: نتابع يرقات البعوض بالقرى ونتخذ إجراءات المكافحة (فيديو)

محافظ المنوفية يطمئن المتضررين من الفيضان: هنعملكم كل اللي عايزينه (فيديو)

الأكثر قراءة

تصرف صبياني، كيف ودع منتخب مصر مونديال الشباب 2025 من الدور الأول؟

انخفاض كبير في عباد الشمس وكريستال، أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

ابنتا شقيقة أمل عرفة يعتذران عن التسريبات الصوتية لابنتها والفنانة تتبرأ من عائلتها

5 أجهزة يجب فحصها في السيارات قبل صيانة الشتاء

جنون لا يتوقف، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم اليوم الإثنين بالأسواق

منتخب مصر الأخير، ترتيب المنتخبات أصحاب المركز الثالث بمونديال الشباب

انخفاض غير متوقع في النترات العادي، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

أبرزهم قارئ "نصر أكتوبر"، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

خدمات

المزيد

5 أجهزة يجب فحصها في السيارات قبل صيانة الشتاء

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين والعنب وارتفاع يصل إلى 10 جنيهات في المانجو

ضوابط التنازل عن الترشح في الانتخابات وفق قانون مجلس النواب

انخفاض كبير في عباد الشمس وكريستال، أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

قرآن الفجر في يوم النصر، رائعة الشيخ محمد أحمد شبيب التي بشرت بنصر أكتوبر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads