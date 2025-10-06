العثور على معلمة متوفاة داخل منزلها بقرية أسطنها في المنوفية

عثر أهالي قرية أسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، على سيدة في منتصف العقد الخامس من العمر، متوفاة داخل منزلها، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد حسن من الشام مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على سيدة تبلغ من العمر 55 عامًا، وتعمل معلمة، متوفاة داخل منزلها بالقرية.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الباجور التخصصي لحين صدور قرار النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات لبيان سبب الوفاة وملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.