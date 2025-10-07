تسمم 7 طلاب ثانوي بسبب وجبة كشري في المنوفية

استقبل مستشفى منوف العام 7 طلاب بالصف الثاني الثانوي مصابين بحالة إعياء شديد، بعد تناولهم وجبة كشري من أحد المطاعم بمركز منوف.

تفاصيل الواقعة

وتبين أن الطلاب جميعهم من قرية كفر شبرا بلولة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم الصحية مستقرة.

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسحب عينات من الطعام لفحصها بمعرفة الجهات المختصة.

