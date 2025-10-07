"رجع ومعاه ناس بسنج ومطاوي"، النيابة تستمع لأقوال الشهود في مشاجرة عصام صاصا

تواصل جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الاستماع إلى أقوال شهود العيان في واقعة المشاجرة التي وقعت داخل ملهى ليلي بكورنيش المعادي، وارتبطت بمطرب المهرجانات عصام صاصا وعدد من مرافقيه، وسط إجراءات أمنية مشددة وتحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادث.

وكشف أحد شهود العيان، في أقواله أمام النيابة، أن عصام صاصا حضر إلى الملهى بصحبة أحد الأشخاص لإحياء حفل غنائي، وأثناء محاولة دخول مرافقه، طلب أفراد الأمن "الجاردات" تفتيشه، إلا أن الأخير اعترض قائلًا: "انتو متعرفوش أنا داخل مع مين.. أنا مع عصام صاصا"، في محاولة لمنعهم من تفتيشه.

وأضاف الشاهد أن أفراد الأمن أصروا على تفتيشه رغم اعتراضه، وهو ما تسبب في تصاعد التوتر، حيث علم عصام صاصا بما حدث، فخرج من داخل الملهى وتحدث مع الأمن، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة.

وتابع الشاهد في أقواله أن صاصا غادر المكان عقب المشاجرة، لكنه عاد بعد وقت قصير بصحبة عدد من الأشخاص، بعضهم كان يحمل أسلحة بيضاء من بينها "سنج ومطاوي"، وهاجموا جاردات الملهى، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة بين أفراد الأمن.

وأشار إلى أن عصام صاصا استقل سيارته بعد الواقعة ولاذ بالفرار، في حين تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عدد من المشاركين في المشاجرة، ولا تزال جهود البحث جارية لضبط باقي المتهمين، وفي مقدمتهم صاصا نفسه.

وفي السياق ذاته، أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالملهى وشارع الكورنيش، وتحليل محتواها لتحديد هوية جميع الأطراف المتورطة وتوثيق لحظة الاعتداء والهروب.

