الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تعاين موقع مشاجرة عصام صاصا داخل ملهى ليلي بكورنيش المعادي

عصام صاصا، فيتو
عصام صاصا، فيتو

 انتقلت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إلى موقع أحد الملاهي الليلية بكورنيش المعادي، لمعاينة آثار المشاجرة التي وقعت فجر اليوم، وشارك فيها مطرب المهرجانات عصام صاصا وعدد من مرافقيه، مع أفراد أمن الملهى.

وكشفت التحريات الأولية أن عصام صاصا وصل إلى الملهى برفقة مجموعة من الأشخاص لتقديم فقرة غنائية، إلا أن مشادة نشبت بينهم وبين "جاردات" الملهى التابعين للإدارة، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة عنيفة، بعدما اعتدى الأمن على أحد مرافقي صاصا، ما دفع الأخير للاستعانة بأشخاص آخرين.

وأسفرت المشاجرة عن تصاعد الأحداث وامتدادها إلى شارع الكورنيش، حيث حاول صاصا مغادرة المكان بسيارته، قبل أن يطارده أحد الأشخاص بدراجة نارية، مما أدى إلى اصطدام الدراجة بالسيارة.

وأسفر الاصطدام عن فتح الوسائد الهوائية "الإيرباج"، مما أدى لتعطل السيارة، ليغادر صاصا المركبة مسرعًا ويهرب من الموقع.

وفي سياق متصل، تحفظت الأجهزة الأمنية على سيارة صاصا، وألقت القبض على عدد من المتورطين في الواقعة، وتكثف جهودها لضبط باقي المتهمين الهاربين، وعلى رأسهم المطرب عصام صاصا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كورنيش المعادى عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا مهرجانات عصام صاصا المعادى

مواد متعلقة

تجديد حبس أجنبيتين بتهمة سرقة قطعة ذهبية من داخل محل مصوغات بقصر النيل

أخبار الحوادث اليوم: رفع اسم علي حسين مهدي من قوائم الإرهاب.. ضبط شخصين بتهمة تسميم الكلاب الضالة في الهرم.. والأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

قرار من النيابة بشأن عصابة سرقة السيارات بالمقطم

رفع اسم علي حسين مهدي من قوائم الإرهاب

ضبط عاملة بتهمة الاعتداء على طفلة في الهرم

خيوط غسيل الأموال في مصر تتكشف.. الداخلية تلاحق المتهمين وتحكم قبضتها على السراديب المشبوهة.. وخبير: يجب التنسيق مع الجهات الدولية للحد من الظاهرة

تجديد حبس متهم بترويج عملات مزورة عبر الإنترنت في البساتين

النيابة تستدعي مالك العقار المنهار في مصر القديمة

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

بالأسماء، قيادات بارزة بمجلس النواب الحالي خارج سباق الانتخابات

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

مواقف إنسانية جمعت الرئيس السيسي وأحمد عمر هاشم

5 مميزات لكارت الكهرباء الجديد، تعرف عليها

رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

استعدادًا لصلاة الجنازة، وصول جثمان أحمد عمر هاشم للجامع الأزهر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

حكايته مع الشعر وقصة رؤية النبي فى المنام، أسرار من حياة الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads