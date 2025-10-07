النيابة تعاين موقع مشاجرة عصام صاصا داخل ملهى ليلي بكورنيش المعادي

انتقلت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إلى موقع أحد الملاهي الليلية بكورنيش المعادي، لمعاينة آثار المشاجرة التي وقعت فجر اليوم، وشارك فيها مطرب المهرجانات عصام صاصا وعدد من مرافقيه، مع أفراد أمن الملهى.

وكشفت التحريات الأولية أن عصام صاصا وصل إلى الملهى برفقة مجموعة من الأشخاص لتقديم فقرة غنائية، إلا أن مشادة نشبت بينهم وبين "جاردات" الملهى التابعين للإدارة، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة عنيفة، بعدما اعتدى الأمن على أحد مرافقي صاصا، ما دفع الأخير للاستعانة بأشخاص آخرين.

وأسفرت المشاجرة عن تصاعد الأحداث وامتدادها إلى شارع الكورنيش، حيث حاول صاصا مغادرة المكان بسيارته، قبل أن يطارده أحد الأشخاص بدراجة نارية، مما أدى إلى اصطدام الدراجة بالسيارة.

وأسفر الاصطدام عن فتح الوسائد الهوائية "الإيرباج"، مما أدى لتعطل السيارة، ليغادر صاصا المركبة مسرعًا ويهرب من الموقع.

وفي سياق متصل، تحفظت الأجهزة الأمنية على سيارة صاصا، وألقت القبض على عدد من المتورطين في الواقعة، وتكثف جهودها لضبط باقي المتهمين الهاربين، وعلى رأسهم المطرب عصام صاصا.

