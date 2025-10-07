بعد مشاجرة ملهى المعادي، النيابة تطلب تقريرا فنيا بشأن سيارة عصام صاصا

طلبت النيابة العامة تقريرًا فنيًا مفصلًا من الجهات المختصة لفحص سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا، التي تم التحفظ عليها عقب المشاجرة التي وقعت فجر اليوم داخل أحد الملاهي الليلية بكورنيش المعادي.

جاء طلب النيابة في إطار استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، خاصة بعد تعرض السيارة لأضرار نتيجة اصطدام دراجة نارية بها أثناء محاولة صاصا مغادرة موقع المشاجرة، مما أدى إلى فتح الوسائد الهوائية وتعطل المركبة.

ويهدف الفحص الفني إلى تحديد حجم التلفيات التي لحقت بالسيارة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الحادث، بالإضافة إلى التأكد من صحة الرواية المتداولة بشأن محاولة أحد الأشخاص مطاردة المطرب بدراجة نارية ووقوع حادث الاصطدام أثناء الهروب.

وتواصل النيابة العامة استدعاء الشهود وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالملهى ومحيط شارع الكورنيش، بالتزامن مع جهود الأجهزة الأمنية لضبط باقي أطراف المشاجرة، وعلى رأسهم عصام صاصا، الذي لا يزال متواريًا عن الأنظار.

