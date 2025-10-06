الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبو ريدة يكشف حقيقة رحيل التوأم عن منتخب مصر بعد أمم أفريقيا

هاني أبو ريدة، فيتو
حسم هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، مصير التوأم حسام وإبراهيم حسن، وإستمرارهما في قيادة منتخب مصر الأول من عدمه، خلال الفترة المقبلة.

وأكد هاني أبو ريدة، فى تصريحات لبرنامج "بيت الكورة" على قناة اتحاد الكرة المصري على يوتيوب، أن حسام وإبراهيم سيكملان المشوار مع منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا، ما يعنى أنهما موجودان حتى نهاية كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا العام المقبل.

أضاف أبو ريدة، أنه يحرص دائما على طمأنة الأجهزة الفنية للمنتخبات، ويوفر الدعم لهم، مؤكدا أنه يفعل ذلك مع حسام وابراهيم حسن فى المنتخب الأول.

التوأم حسام وابراهيم حسن، فيتو
النتائج هي من تحدد مصير الأجهزة الفنية للمنتخبات

وأشار إلى أن النتائج يكون لها دور فى تحديد مصير مجلس إدارة الاتحاد والأجهزة الفنية بلاشك، ولكن هناك اتفاقا داخل اتحاد الكرة على استمرار التوأم بعد أمم أفريقيا المقبلة.

 

موعد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة موعد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، والتي تنعقد في إطار التوقيتات المحددة بقانون الرياضة لمناقشة الميزانية والحساب الختامي للاتحاد.

 

اتحاد الكرة هاني ابو ريدة التوام حسام وابراهيم حسن كاس العالم 2026 منتخب مصر

