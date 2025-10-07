أصبح نقطة ضعف الفريق، نجم ليفربول يهاجم محمد صلاح

حذر داني ميرفي نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق من أن تراجع محمد صلاح في أداء الواجبات الدفاعية بدأ يكلف الريدز كثيرًا، مشيرًا إلى أن الجبهة اليمنى أصبحت نقطة ضعف واضحة تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت.

ويعاني ليفربول حاليًّا من سلسلة نتائج سلبية بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية في جميع البطولات، ليبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر آرسنال.

تركيز محمد صلاح على الأدوار الهجومية يضر بالدفاع

وخلال تحليله عبر برنامج "Match of the Day" على شبكة "BBC"، قال ميرفي إن تركيز صلاح على الأدوار الهجومية فقط جعل الظهير الأيمن مكشوفا في المباريات الكبرى، وآخرها الخسارة أمام تشيلسي بنتيجة 2-1 على ملعب ستامفورد بريدج.

وأوضح ميرفي: "يبدو أن غياب محمد صلاح عن المهام الدفاعية أصبح مشكلة صغيرة لكنها مؤثرة في ليفربول، خصوصًا أمام الفرق القوية، اللاعبون خلفه لا يغطون بشكل كافي، وهذا تسبب بمشكلات متكررة للمدافعين في الجهة اليمنى".

وأضاف ميرفي، الذي خاض أكثر من 150 مباراة بقميص ليفربول، أن سلوت ربما منح صلاح حرية هجومية أكبر متعمدًا، لكنه اعتبر أن هذا القرار "يُخل بتوازن الفريق".

ليفربول ما زال في مرحلة التأقلم مع أفكار سلوت

وقال: "أتفهم تمامًا لو أن سلوت طلب من صلاح البقاء في الأمام وعدم العودة للدفاع، لكن التنظيم خلفه غير سليم. هناك مواقف كثيرة 2 ضد 1 على هذا الجانب، وتشيلسي استغلها بذكاء، وسيفعل الآخرون الشيء نفسه".

ورغم الانتقادات، شدد ميرفي على أنه لا داعي للذعر في هذه المرحلة، مؤكدًا أن الفريق ما زال في مرحلة التأقلم مع أفكار سلوت بعد سوق انتقالات مزدحم هذا الصيف.

