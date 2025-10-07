التحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مشاجرة "صاصا" بملهى المعادي

قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالملهى الليلي الذي شهد واقعة المشاجرة بين مطرب المهرجانات عصام صاصا وعدد من أفراد الأمن، بكورنيش المعادي، وذلك لفحص محتواها وتفريغ التسجيلات.

يأتي القرار في إطار سعي النيابة لتحديد التسلسل الزمني للأحداث، والتأكد من تفاصيل المشاجرة التي نشبت فجر اليوم، وتطورت إلى اشتباكات عنيفة امتدت إلى خارج الملهى، وصولًا إلى شارع الكورنيش.

كما تسعى جهات التحقيق من خلال تفريغ الكاميرات إلى التحقق من المشاركين في الواقعة، وتحديد المتسببين في اندلاع الاشتباكات، وكذلك رصد لحظة محاولة صاصا الهروب بسيارته، وما أعقب ذلك من اصطدام بدراجة نارية.

ومن المقرر أن يتم إعداد تقرير فني شامل بالمشاهد التي تم رصدها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كافة الأطراف المتورطة في الواقعة، سواء من داخل الملهى أو من مرافقي المطرب.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها، بالتوازي مع جهود الأمن لضبط باقي المتهمين الهاربين، وفي مقدمتهم عصام صاصا.

