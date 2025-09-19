الجمعة 19 سبتمبر 2025
خارج الحدود

إسرائيل تعتقل خطيب المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح، عقب انتهاء صلاة الجمعة.

وطالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بتفكيك السلطة الفلسطينية.

وقال: "إذا لم نفكك السلطة الفلسطينية في الوقت المناسب سنستيقظ متأخرين كما حدث في غزة".

في السياق ذاته اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بتسريب تفاصيل تتعلق بعمليات تصويت محتملة داخل مجلس الوزراء إلى وسائل الإعلام.

نتنياهو ينقلب على بن غفير ويتهمه بتسريب تفاصيل تتعلق بمجلس الوزراء

وذكرت قناة "كان" العبرية أن نتنياهو قال خلال اجتماع الحكومة: إنه شاهد قبله وخلاله تقارير إعلامية في مواقع مثل "Arutz Sheva" و"Israel Hayom" تكشف عن مواقف الوزراء بين مؤيد ومعارض للقرار بشأن السماح بزيارات الصليب الأحمر إلى السجون.

وأضاف أنه وقف في الاجتماع واتهم بن غفير مباشرة بالوقوف وراء هذه التسريبات، ثم قرر إزالة المقترح الخاص بزيارات الصليب الأحمر من جدول الأعمال ليتم بحثه في إطار آخر.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه من المقرر أن يناقش هذا الموضوع لاحقا ضمن ما يعرف بـ"المجلس الوزاري الإنساني"، الذي يضم نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وعضو الكنيست أريه درعي، وهو مجلس يجتمع أحيانا لمتابعة ملفات المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة.

 

