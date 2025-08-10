نائب رئيس الحزب الناصري: إسرائيل تسعى لفرض واقع جديد بالقوة باحتلال قطاع غزة

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى: إن القرار الصادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، يمثل تحديًا سافرًا لكل مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويفضح المخطط الصهيونى الذى يهدف إلى موت القضية الفلسطينية.

وأكد في تصريح لـ “فيتو” أن هذا القرار ليس مجرد خطوة عسكرية، بل هو إعلان صريح عن نية إسرائيل فرض واقع جديد بالقوة، وإفراغ أي عملية سلام مستقبلية من محتواها، وبالتالي ما يحدث يمثل جريمة مكتملة الأركان في حق الإنسانية.

الصمت الدولي المخزي تجاه المجازر اليومية التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين

وواصل حديثه قائلا: إن هناك حالة من الصمت الدولي المخزي تجاه المجازر اليومية التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة وان كل ثانية تمر في غزة يُزهق فيها ارواح بريئة، ولا يفرّق رصاص الاحتلال بين رضيع أو شيخ، بين امرأة أو شاب والعالم يكتفي بالمشاهدة،وبالتالى أن احتلال غزة بالقوة يُعد جريمة حرب بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، والقرار الإسرائيلي يتجاهل تمامًا هذه المبادئ، ويؤكد على أن إسرائيل ماضية في سياستها التوسعية دون اعتبار لأي التزامات دولية.

الجرائم الإسرائيلية تهدد النظام العالمي القائم على القوانين

وأشار إلى أن هذه التصرفات والجرائم الاسرائيلية تمثل يتهدد للنظام العالمي القائم على القوانين، ويفتح الباب أمام المزيد من النزاعات في المستقبل، فضلًا عن أنه يُنذر بكارثة إنسانية متوقعة، حيث يعيش سكان قطاع غزة بالفعل في ظروف إنسانية كارثية بسبب الحصار المستمر، واحتلال القطاع سيؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة، سيؤدى إلى انفجار الأمر بالشرق الاوسط كاملا وتصل الأمور إلى نقطة لا يعرف مداها أحد.

