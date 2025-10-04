اليوم، الحزب الاشتراكي ينظم ندوة بشأن مرور عامين على "طوفان الأقصى" وذكرى نصر أكتوبر

يعقد الحزب الاشتراكي المصري، برئاسة المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، ندوة حوارية بعنوان: "مرور عامين على طوفان الأقصى، والذكرى الثانية والخمسين لـ حرب أكتوبر المجيدة"، وذلك في السابعة من مساء اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، بمقر الحزب الكائن في 18 - أ شارع شمبليون، الدور السادس.



المشاركون بالندوة

وأكد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن الندوة ستستضيف نخبة من رجال الفكر والثقافة والسياسة، في إطار دائرة حوار مهمة، حيث يشارك في هذا اللقاء كل من: المفكر السياسي الدكتور رفعت سيد أحمد، والقائد السياسي صلاح عدلي، والدبلوماسي السابق الأستاذ شريف شاهين، إلى جانب عدد من قادة الأحزاب والمفكرين الوطنيين المصريين.

محاور الندوة الحوارية

وواصل المهندس أحمد بهاء الدين شعبان حديثه قائلًا إن الندوة ستتناول عددًا من المحاور الهامة، يأتي في مقدمتها: ماذا بعد مرور عامين على "طوفان الأقصى"، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل وحرب الإبادة التي تمارسها حكومة نتنياهو المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما سيتم التطرق إلى خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن الوضع في غزة، وانعكاساتها على مستقبل الصراع في المنطقة، في ضوء المستهدفات الصهيونية التوسعية، إلى جانب عدد من القضايا السياسية والاستراتيجية ذات الصلة.

وتابع إن الندوة ستتناول أيضًا الذكرى الثانية والخمسين لحرب أكتوبر المجيدة، بما تحمله من دلالات وطنية واستراتيجية، إلى جانب مناقشة تداعيات طرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخطته بشأن الوضع في غزة، وتأثيرها على مستقبل الصراع في المنطقة، في ظل الأطماع الصهيونية التوسعية، وغيرها من القضايا المهمة التي تمس حاضر الأمة العربية ومستقبلها.

