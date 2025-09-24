الأربعاء 24 سبتمبر 2025
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية في ثاني أيام عيد رأس السنة العبرية، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية. 

واستهدفت مدفعية الاحتلال، اليوم جنوب مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية.

وقبل وقت سابق أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 11 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 7 في مدينة غزة.

الوضع في غزة غير إنساني

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن الوضع في قطاع غزة غير إنساني.

كذلك قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إن الوضع في غزة عصيب للغاية وسكان القطاع يعانون.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة بمنعه إدخال الوقود.  

وتابعت: “نواجه نقصا وصعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة”.  

