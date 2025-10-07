مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، في حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى.

جولات استفزازية

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، تزامنا مع أول أيام عيد "العرش العبرى".

وأشارت إلى أنه تخلل الاقتحام ترديد أغانٍ ورقصات استفزازية أمام قبة الصخرة في المسجد الأقصى.

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من مدينة قلقيلية

وفي السياق، وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة شبان من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من أحياء المدينة، منها: "حي زيد، وكفر سابا"، واعتقلت كلا من: أمير عويصي، وعبد الله الراعي، ومحمد جمال، بعد مداهمة منازلهم في المدينة، وتفتيشها.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن موسى جعيدي، وألحقت دمارا واسعا في محتوياته، فيما أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي في محيط المنطقة، قبل أن تنسحب بعد اقتحام دام لأكثر من ساعتين.

تفتيش مساكن المواطنين

وفي الضفة أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرية البلقاء البدوية شمال مدينة أريحا.

وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، وأجرت تفتيشا لمساكن المواطنين، وأخضعت كلا من: عطا الله سليمان كعابنة، وإبراهيم وفواز كعابنة، للتحقيق ميداني، واعتدت عليهما بالضرب.

يشار إلى أن التجمعات والقرى البدوية تتعرض لهجوم واسع من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه لتهجيرهم قسريا من أراضيهم.

