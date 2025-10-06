الإثنين 06 أكتوبر 2025
خارج الحدود

كتائب القسام: قصفنا تجمعا لجنود الاحتلال في مدينة غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان لها اليوم الاثنين، عن  قصفها تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت كتائب القسام، إنها استهدفت دبابة ميركافا صهيونية بعبوة شواظ في محيط مدرسة أم القرى جنوبي مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: إنها قصفت موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال شمال حي التفاح شرقي مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بدوي صافرات الإنذار في منطقة أسدود المحتلة شمال غلاف غزة.

رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، أطلقت فصائل المقاومة رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، ودوت انفجارات قوية في سماء أسدود شمال غلاف غزة.

وأكدت القناة 12 العبرية، اعتراض 4 صواريخ من بين 5 أطلقت من غزة.

غزة جيش الاحتلال حماس كتائب القسام

