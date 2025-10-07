لعب عيال، الجيزة تكشف تفاصيل بلاغ احتجاز طفل داخل "ماسورة ناهيا"

حالة من القلق سيطرت على أهالي منطقة ناهيا التابعة لمركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، عقب ورود بلاغ لغرفة عمليات المحافظة يفيد بوجود تسريب غاز وماسورة يُحتمل وجود طفلين عالقين بداخلها، ليتبين لاحقًا أن الواقعة لا تتعدى مزحة طفولية أثناء اللهو.

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أن الأجهزة التنفيذية تحركت فور تلقي البلاغ، حيث تم إخطار قوات الحماية المدنية، وانتقلت على الفور إلى موقع البلاغ بالطريق الأبيض في ناهيا، وتم فرض كردون أمني وتأمين المنطقة لحين الانتهاء من الفحص حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأوضح المصدر أنه تم تقطيع ماسورة الغاز إلى ستة أجزاء لفحصها بدقة والتأكد من خلوها من أي أطفال محتجزين بداخلها.

وأشار إلى أن نتائج الفحص والمعاينة النهائية أثبتت عدم وجود أي طفل داخل الماسورة، وأنه لم يكن سوى ادعاء من أحد الأطفال بأنه شاهد طفل آخر يدخل إلى الماسورة فتجمع الأهالي وقاموا بالاتصال بالجهات المختصة على الفور.

وأكد المصدر أن جميع فرق الإنقاذ أنهت أعمالها بالموقع، وتم إعادة الماسورة إلى طبيعتها بعد التأكد من عدم وجود أي خطر على المواطنين.

