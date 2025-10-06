نائب محافظ الجيزة تشهد افتتاح فعاليات معرض الزمالك الأول للكتاب

شهدت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، نيابةً عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فعاليات افتتاح الدورة الأولى من معرض الزمالك الأول للكتاب، والذي يُقام بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ضمن برنامج احتفالات الوزارة بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وبمشاركة عدد من قيادات وزارة الثقافة ورؤساء قطاعاتها.

وأكدت نائب محافظ الجيزة في كلمتها أن المشاركة في الفعاليات الثقافية تأتي انطلاقًا من الإيمان العميق بدور الثقافة في بناء الإنسان وتنمية الفكر والوعي المجتمعي، مشيرةً إلى أن مثل هذه الفعاليات تُسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وإتاحة الثقافة لمختلف فئات المواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز قوتها الناعمة.

وأضافت أن محافظة الجيزة تعمل بالتعاون مع وزارة الثقافة على توسيع نطاق الأنشطة الثقافية لتشمل جميع المراكز والمدن بالمحافظة، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من الفعاليات والأنشطة التنويرية التي تدعم الوعي والإبداع.

ويُعد معرض الزمالك الأول للكتاب منصة فكرية وإبداعية تجمع بين المعرفة والفن، وتتيح لزوارها الاطلاع على أحدث إصدارات وزارة الثقافة في مختلف مجالات الفكر والفن والإبداع، بما يُسهم في إثراء المشهد الثقافي المصري.

ويضم المعرض مشاركة واسعة من قطاعات وهيئات وزارة الثقافة، من بينها الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، وصندوق التنمية الثقافية، والمجلس الأعلى للثقافة، وأكاديمية الفنون، ودار الكتب والوثائق القومية، إلى جانب عدد من دور النشر الخاصة.

ويتضمن البرنامج المصاحب للمعرض ندوات ثقافية وأمسيات فنية وأنشطة موجهة للأطفال، بما يعكس حرص الدولة على دعم قيم التنوير وترسيخ دور الثقافة في بناء المجتمع.

يستمر المعرض حتى 15 أكتوبر الجاري، في إطار احتفالات الدولة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ليشكل حدثًا ثقافيًا مميزًا يُجسد اهتمام الدولة بتعزيز الوعي والهوية الثقافية لدى المواطنين.

