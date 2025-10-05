محمد أبو حسين رئيسا لبعثة منتخب مصر المشارك بكأس العرب بالمغرب لوديتي المغرب والبحرين

منتخب مصر، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تكليف محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بتولي مهمة رئاسة بعثة المنتخب الوطني المشارك بكأس العرب بالدوحة لوديتي المغرب والبحرين المقرر اقامتهما يومي 9 و12 اكتوبر الحالي.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق تجمعه في الثامنة مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، على أن يسافر إلى المغرب في التاسعة صباح غدا الاثنين.

قائمة منتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة الكابتن حلمي طولان، قائمة اللاعبين المقرر انضمامهم إلى معسكر الفريق، قبل التوجه إلى المغرب يوم الإثنين لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المغربي يوم 9 أكتوبر، وأمام البحرين يوم 12 أكتوبر بالمغرب.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد.

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا، كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد “ميسي”، كريم حافظ، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف.

ويفتقد الفريق الثلاثي محمد النني، حسين الشحات، وزلاكة للإصابة.

