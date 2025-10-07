أخبار مصر: وفاة أحمد عمر هاشم، قصة بلاغ كاذب هز الجيزة، الزمالك يحدد مصير جون إدوارد، تصريحات مثيرة للناجية من "جريمة نبروه"

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر بعد صراع مع المرض

توفي منذ قليل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، وذلك بعد رحلة صراع مع المرض.

بيان رسمي من الزمالك بشأن مصير جون إدوارد

أصدر نادي الزمالك بيانًا بشأن مصير جون إدوارد المدير الرياضي، بعدما تردد في الساعات القليلة الماضية بدراسة إدارة النادي على إنهاء تجربة جون إدوارد.

ترامب: صفقة غزة اتفق عليها الجميع بشكل مذهل وحماس وافقت على أشياء هامة جدا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن التقدم في مفاوضات اتفاق غزة، مشيرًا إلى أن الجميع وافق على المقترح المطروح، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لعب عيال، الجيزة تكشف تفاصيل بلاغ احتجاز طفل داخل "ماسورة ناهيا"

حالة من القلق سيطرت على أهالي منطقة ناهيا التابعة لمركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، عقب ورود بلاغ لغرفة عمليات المحافظة يفيد بوجود تسريب غاز وماسورة يُحتمل وجود طفلين عالقين بداخلها، ليتبين لاحقًا أن الواقعة لا تتعدى مزحة طفولية أثناء اللهو.

بعد وفاته، موعد ومكان صلاة جنازة وعزاء الدكتور أحمد عمر هاشم

توفي منذ قليل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، وذلك بعد رحلة صراع مع المرض.

خارطة طريق وتحديد آلياتها الزمنية، حماس تكشف تفاصيل أولى مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

انتهت مساء الإثنين في مدينة شرم الشيخ أولى جلسات المباحثات غير المباشرة بين حماس والوسطاء، وسط أجواء وصفت بـ “الإيجابية”.

القبض على صاحب بلاغ احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بناهيا (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على صاحب بلاغ ادعاء احتجاز طفل داخل ماسورة غاز تحت التركيب بـ ناهيا، بتهمة البلاغ الكاذب وإثارة الذعر بين المواطنين.

احذروا الطقس ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجة الحرارة اليوم، ويسود طقس خريفي معتدل حار على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الناس فهمت غلط، محامي المتهمين بـ"فعل فاضح بالمحور" يعتزم اتخاذ إجراءات ضد مصور الفيديو

كشف محمود بخيت، المحامي الجديد للمتهمين في واقعة ارتكاب فعل فاضح على طريق المحور، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية وسيطالب بالتعويض من مصور الفيديو عن الأضرار المادية الجسيمة التي تسبب بها لهم بعد نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

نتنياهو: الحرب في قطاع غزة على وشك النهاية ولكن

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الحرب في قطاع غزة على وشك النهاية لكننا لم نصل إليها بعد.

تايه وعلى فان دايك توجيهه، روني يهاجم محمد صلاح بعد اهتزاز أدائه مع ليفربول

انتقد مهاجم مانشستر يونايتد السابق، واين روني، أداء مهاجم ليفربول محمد صلاح في مباراة فريقه الأخيرة أمام تشيلسي والتي خسر فيها “الريدز” بهدفين مقابل هدف بالدوري الإنجليزي.

ما كانش طبيعي وعيلته سبب موت أختي، الناجية من "جريمة نبروه" تكشف تفاصيل صادمة عن علاقتها بزوجها

كشفت نجوى الزيادي، الزوجة الناجية من “جريمة نبروه”، التي تخلص فيها زوجها من أبنائه الثلاثة وحاول قتلها قبل أن ينهي حياته، تفاصيل صادمة عن علاقتها بزوجها قبل الواقعة.

مشيرة إسماعيل: عشت أجواء حرب أكتوبر وسط الجنود على الجبهة وحضرت كل المعارك من تاني يوم (فيديو)

استعادت الفنانة مشيرة إسماعيل ذكرياتها مع نصر أكتوبر المجيد، مؤكدة مشاركتها أجواء الحرب وسط الجنود على الجبهة.

نتنياهو: نحن من يحمي أمريكا وقضينا على صواريخ إيران قادرة على ضرب 5 مدن منها واشنطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الصواريخ التي تطورها إيران قد تصل مستقبلًا إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن إسرائيل تقوم في الواقع بحماية واشنطن.

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات دهس قائد سيارة لـ"معلمة" وهروبه بمصر الجديدة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات حادث مروع أسفر عن وفاة معلمة بعد أن صدمتها سيارة وفرت هاربة في مصر الجديدة بالقاهرة، وذلك عقب تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات الإخبارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.