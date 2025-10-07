الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات دهس قائد سيارة لـ"معلمة" وهروبه بمصر الجديدة

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

كشفت وزارة الداخلية ملابسات حادث مروع أسفر عن وفاة معلمة بعد أن صدمتها سيارة وفرت هاربة في مصر الجديدة بالقاهرة، وذلك عقب تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات الإخبارية.

وقالت الوزارة إنه في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الإخبارية بشأن قيام قائد سيارة بالاصطدام بإحدى المعلمات وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها وفراره بالقاهرة.


وأشارت إلى أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من أحد المستشفيات باستقبالها جثمان (معلمة - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) إثر وقوع مصادمة.. أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها  "مرتكب الواقعة" (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون).. وبمواجهته علل هروبه من مكان الواقعة خشية المساءلة القانونية.


تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

وزارة الداخلية مصر الجديدة إحدى المعلمات قسم شرطة مصر الجديدة معلمة قسم شرطة الزيتون قائد سيارة

