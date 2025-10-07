الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر بعد صراع مع المرض

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، فيتو

توفي منذ قليل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، وذلك بعد رحلة صراع مع المرض.

ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم منشورًا جاء فيه: "بقلوب يملؤها الإيمان والرضا بقضاء الله ننعى إلى العالم العربي والإسلامي وأحبائه وتلاميذه وفاة فقيدنا الحبيب الإمام الشريف أ.د/ أحمد عمر هاشم نسأل الله أن يبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وأن يجعل الجنة مثواه وأن يلهمنا وإياكم الصبر والاحتساب".

تدهور الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم

وشهدت الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تدهورًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة.


ودعت الصفحة الرسمية للعالم الجليل متابعيه إلى الدعاء له بالشفاء.

وجاء في نص المنشور: «نرجو من الجميع الدعاء بصدقٍ وخالص النية لفضيلة الإمام الدكتور أحمد عمر هاشم بأن يمنَّ الله عليه بالشفاء العاجل ويُلبسه ثوب الصحة والعافية، ويُعيده إلى ميادين العلم والدعوة سالمًا معافى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم اشفِ عبدك د. أحمد عمر هاشم شفاءً لا يغادر سقمًا، واجعل ما أصابه كفارةً ورفعةً في الدرجات، فإن الدعاء يغير».

ولقي المنشور تفاعلًا واسعًا من محبي الدكتور أحمد عمر هاشم وتلاميذه ومتابعيه من مختلف الدول، حيث امتلأت التعليقات بالدعوات الصادقة له بالشفاء والعودة إلى نشاطه العلمي والدعوي المعروف.

ويُعد الدكتور أحمد عمر هاشم من أبرز علماء الأزهر الشريف وأحد الوجوه البارزة في مجالات الدعوة والتعليم الديني، إذ تمتد مسيرته العلمية لعقود طويلة قدّم خلالها إسهامات مؤثرة في الفكر الإسلامي والدعوة الوسطية التي عُرف بها الأزهر عبر تاريخه.

كما تولى العديد من المناصب العلمية والدعوية المهمة داخل وخارج مصر، وكان دائم الحضور في الفعاليات والندوات الدينية الكبرى، حيث عُرف بخطابه المعتدل ودعوته المستمرة إلى التسامح ونشر القيم الإسلامية الصحيحة.

