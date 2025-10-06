مصرع شخص بطلق ناري في قنا

لقي شخص مصرعه بطلق ناري، إثر مشاجرة بين طرفين داخل قرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بمصرع شخص بطلق ناري داخل قرية السمطا التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع إ.ف، يبلغ من العمر 54 عامًا، بطلق ناري إثر مشاجرة بين طرفين قرية السمطا، تم نقله إلى مشرحة مستشفى فاو بسيارة خاصة من قبل أسرته، وتحرر محضر بالواقعة.



وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

