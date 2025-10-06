الإثنين 06 أكتوبر 2025
حوادث

مصرع شخص بطلق ناري في قنا

مصرع شخص بطلق ناري
مصرع شخص بطلق ناري في قنا

لقي شخص مصرعه بطلق ناري، إثر مشاجرة بين طرفين داخل قرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة بقنا

 البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بمصرع شخص بطلق ناري داخل قرية السمطا التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع إ.ف، يبلغ من العمر 54 عامًا، بطلق ناري إثر  مشاجرة بين طرفين قرية السمطا، تم نقله إلى مشرحة مستشفى فاو بسيارة خاصة من قبل أسرته، وتحرر محضر بالواقعة.

وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

