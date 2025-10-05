الأحد 05 أكتوبر 2025
حملة بمدارس قنا للحد من استعمال البلاستيك أحادي الاستخدام

أطلق جهاز شئون البيئة بقنا، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومجمع إعلام قنا، حملة توعوية موسعة تحت عنوان «الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام»، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الوعي البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتهدف الحملة إلى استهداف نحو 60 مدرسة بمحافظة قنا خلال العام الدراسي الحالي، بغرض نشر الوعي بمخاطر البلاستيك أحادي الاستخدام على البيئة والصحة العامة، وتشجيع الطلاب على تبني ممارسات صديقة للبيئة، من خلال استخدام الأكياس القماشية والأدوات القابلة للتحلل، والأواني الزجاجية والفخارية والفلزات غير القابلة للصدأ كبدائل مستدامة.

محاضرات تفاعلية وعروض توضيحية تناولت آثار التلوث البلاستيكي

وشهدت الفعاليات الأولى للحملة ورش عمل ومحاضرات تفاعلية وعروضا توضيحية، تناولت آثار التلوث البلاستيكي وطرق التخلص الآمن من المخلفات، في أجواء شهدت تفاعلًا كبيرًا من الطلاب والمعلمين.

وأكد الدكتور أسعد محمد، رئيس قسم التوعية والإعلام البيئي بجهاز شئون البيئة بقنا، أن الحملة تأتي ضمن الخطة القومية للحد من التلوث البلاستيكي، وتهدف إلى غرس السلوك البيئي الإيجابي لدى النشء، مشيرًا إلى أهمية نشر ثقافة الاستهلاك المسؤول والتوعية بالبدائل الآمنة والمستدامة.

دعمها الكامل للمبادرات البيئية

من جانبها، أعربت إيريني سمير، مدير إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم بقنا، عن دعمها الكامل للمبادرات البيئية، مشيدة بالدور التوعوي الذي تلعبه هذه الحملات داخل المدارس، مؤكدة أن بناء جيل واعٍ بيئيًا يمثل خطوة جوهرية نحو مستقبل أكثر استدامة، تنفيذًا لتوجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وانطلقت أولى فعاليات الحملة اليوم من مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بمدينة قنا، بحضور ممثلين عن مديريات التربية والتعليم وجهاز شئون البيئة والصحة وإدارة البيئة بمدينة قنا، على أن تستمر الندوات التوعوية تباعًا بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

