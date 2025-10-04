السبت 04 أكتوبر 2025
قنا ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب فيضان النيل

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومتابعة الموقف الميداني على مدار الساعة، بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والإدارة العامة لحماية النيل بقنا.

وأوضح عبد الحليم أن محافظة قنا، فعلت دور غرف العمليات الفرعية بجميع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، مع تكليف رؤساء المراكز والمدن ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع جاهزية معدات التدخل السريع، استعدادًا للتعامل الفوري مع أي طارئ قد ينجم عن ارتفاع مناسيب المياه.

إخلاء المنازل وحظائر الماشية والمخازن

وشدد "عبد الحليم" على ضرورة إخلاء المنازل وحظائر الماشية والمخازن أو تشوينات المحاصيل الزراعية المقامة على أراضي طرح النهر، حرصا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن الموقف يخضع لمتابعة دقيقة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية، الذي يصدر بيانات دورية وفقًا للتغيرات المرصودة سواء للتحذير أو الطمأنة.

وأشار محافظ قنا إلى أن منسوب نهر النيل بالمحافظة بلغ اليوم 68.8 مترًا، مطمئنًا المواطنين بأن الوضع الحالي آمن، إلا أنه يستدعي استمرار اليقظة والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

واختتم المحافظ بالتأكيد على أن المحافظة تهيب بجميع المواطنين المقيمين على أراضي طرح النهر أو أصحاب الأراضي الزراعية الواقعة على مقربة من مجرى النيل، ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة خلال الفترة المقبلة لتجنب أي أضرار محتملة قد تنجم عن ارتفاع المناسيب أو تدفق المياه.

في السياق ذاته، ناشدت محافظة قنا المواطنين عدم الانسياق وراء أي مبالغات أو تداول للأخبار المغلوطة وغير الموثقة، مؤكدة أن المعلومات الدقيقة يتم إعلانها عبر المصادر الرسمية المعتمدة لضمان الشفافية وتوحيد الرسائل الإعلامية.

