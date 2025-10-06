الإثنين 06 أكتوبر 2025
محافظ قنا يكلف نائبه بوضع إكليل الزهور في الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

الدكتور حازم عمر
الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، فيتو

وضع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، صباح اليوم، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة بمنطقة حوض عشرة بمدينة قنا، في إطار احتفالات محافظة قنا بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

شهد المراسم اللواء محمد حامد هشام مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء سامي علام السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، إلى جانب نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، ووفاء رشاد عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي القطاعات الشبابية.

احتفالات السادس من أكتوبر بقنا

استهلت الفعاليات بعزف الموسيقى العسكرية وتلاوة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار، تخليدًا لذكراهم وتقديرًا لتضحياتهم الغالية في سبيل رفعة الوطن وصون كرامته.

وتعد احتفالات السادس من أكتوبر تجسيدا لروح النصر والعزيمة التي تميز بها الشعب المصري وجيشه العظيم، ورمزًا خالدًا لتلاحم القوات المسلحة مع أبناء الوطن في مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

