هاني أبو ريدة يكشف عن طموح منتخب مصر في أمم إفريقيا بالمغرب

تحدث هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، عن طموحات منتخب مصر الأول لكرة القدم، فى بطولة أمم أفريقيا للكبار، المقرر انطلاق فعالياتها في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر الى 18 يناير المقبلين.

وأكد أبو ريدة في تصريحات لبرنامج بيت الكورة، على قناة اتحاد الكرة على يوتيوب، أن هدف منتخب مصر في أمم إفريقيا المقبلة، هو الوصول للدور قبل النهائى على الأقل، موضحا أنه يتمنى الفوز باللقب.

الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا سيكون مقبولا

وأضاف هاني أبو ريدة، أن منتخب مصر سيشارك فى البطولة المقبلة، وسنرى المعطيات والظروف الموجودة، وأرى أن وصول المنتخب إلى قبل النهائى سيكون مقبولا.

وأكد هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أنه يحرص دائما على طمأنة الأجهزة الفنية للمنتخبات، ويوفر الدعم لهم، مؤكدا أنه يفعل ذلك مع حسام وابراهيم حسن فى المنتخب الأول.

هاني أبو ريدة، فيتو

منتخب مصر يستعد لمواجهة جيبوتي

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبه، اليوم الإثنين، باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها الأربعاء المقبل بدولة المغرب في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

منتخب مصر كامل العدد استعدادا لجيبوتي

شارك في المران جميع الـ 24 لاعبا بعد اكتمال الصفوف وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي ومحمد هاني ومحمد حمدي وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومصطفي محمد وأسامة فيصل.

