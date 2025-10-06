الإثنين 06 أكتوبر 2025
جلسة جديدة في الأهلي مع الشحات لحسم ملف التجديد

حسين الشحات
حسين الشحات

 تشهد الأيام المقبلة جلسة جديدة تجمع مسئولي الأهلي مع حسين الشحات لاعب الفريق من أجل الحديث معه عن ملف تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتفيد المعلومات القادمة من الأهلي باقتراب الشحات من تجديد تعاقده مع الأهلي لمدة موسمين قادمين. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التوقف الدولي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إجل نوار البوروندي، يوم 17 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.


وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

ads