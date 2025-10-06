سرقة جواز سفر ممفيس ديباي تؤجل انضمامه إلى منتخب هولندا

أكد الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن ممفيس ديباي، الهداف التاريخي لمنتخب هولندا، سيتأخر في الانضمام إلى المعسكر التدريبي، استعدادا لمباراتين في تصفيات كأس العالم 2026، بعدما قال: إن جواز سفره سُرق في البرازيل، حيث يلعب في صفوف نادي كورينثيانز.

ديباي يحطم الرقم القياسي في منتخب هولندا

وحطم ديباي (31 عاما) الرقم القياسي المسجل باسم روبن فان بيرسي، عندما أحرز هدفين في فوز هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على مضيفتها ليتوانيا، ضمن منافسات المجموعة السابعة في التصفيات، ليرفع رصيده إلى 52 هدفا مع منتخب بلاده.

لكنه قد يغيب عن مواجهة مالطا يوم الخميس المقبل، إذ من المتوقع أن يحكم منتخب هولندا قبضته على صدارة المجموعة.

سرقة جواز سفر ممفيس ديباي

وقال الاتحاد في بيان اليوم: "سينضم ممفيس ديباي إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الهولندي في وقت لاحق".

وأضاف: "أبلغنا اللاعب بسرقة جواز سفره، مما منعه من اللحاق برحلته المقررة من البرازيل مساء أمس الأحد.. واللاعب يبذل قصارى جهده للسفر إلى هولندا في أقرب وقت ممكن. لذا، من المتوقع أن ينضم إلى صفوف المنتخب قريبا".

وأضاف المدرب الهولندي رونالد كومان: "هذا أمر مؤسف، بالنسبة لممفيس أولا، وكذلك بالنسبة لنا. من الطبيعي أن نرغب في بدء الاستعدادات الدولية بتشكيلة كاملة.

وتابع: "في الوقت نفسه، هناك ظروف خارجة عن إرادتنا. نأمل أن يتمكن من السفر للانضمام إلى المعسكر التدريبي في أقرب وقت ممكن".

هولندا تواجه فنلندا

وسيحل المنتخب الهولندي ضيفا على فنلندا يوم الأحد المقبل. بعدما جمع عشر نقاط من أربع مباريات، متقدما بفارق الأهداف على بولندا، التي لعبت خمس مباريات.



