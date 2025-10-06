حملات مكبرة بالإسماعيلية لإزالة أوكار النباشين (صور)

قامت وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية والوحدة المحلية لحي ثانِ والوحدة المحلية لقرية نفيشة أمس الأحد، بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بقرية نفيشة وحي ثانِ مدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين.

جاء ذلك بحضور مدير وحدة تنظيم المخلفات، والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورئيس قرية نفيشة ونائب حي ثانِ.

المرور على منطقة نفيشة

ومن جانبها قالت المهندسة أميمة حفني محمد مدير وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، إن الحملة قامت بالمرور على عدة منطاق بقرية نفيشة وحي ثانِ مدينة الإسماعيلية منها حديقة المثلث بأبوعطوة والمنطقة المجاورة للمقابر وشارع مسجد الخلفاء الراشدين، والشوارع الجانبية لطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، هذا إلى جانب شارع رضا بحي ثانِ.

تحرير محاضر خلال الحملات

مضيفة أنه تم تحرير ٧ محاضر للنباشين و٤ محاضر لمخازن بدون ترخيص وعدم الحصول على رخصة تشغيل من جهاز تنظيم المخلفات، طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

هدم وكرين للنباشين

كما قامت الحملة بهدم وكرين للنباشين تم إقامتهما بحديقة المثلث بمنطقة أبوعطوة وتم إزالتهما تمامًا ورفع المخلفات، وتواصل الحملة أعمالها في محافظة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.