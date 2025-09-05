أوقاف الإسماعيلية تنهي إجراءات نقل جثمان خطيب مسجد الكرام البررة لمسقط رأسه بالشرقية

أنهت مديرية أوقاف الإسماعيلية، قبل قليل إجراءات نقل جثمان فضيلة الشيخ عبد الرحمن على محمد على إخطيب مسجد الكرام البررة، الذى توفى إثر أزمة قلبية، من مجمع الإسماعيلية الطبي، إلى مسقط رأسه بمركز أبو حماد في محافظة الشرقية.

مكان وموعد صلاة الجنازة

ومن المنتظر أن تؤدى صلاة الجنازة على الفقيد في المسجد الكبير بقرية الأسدية بمركز أبو حماد قبيل مواراة الثرى، ويقام العزاء بدار مناسبات العائلة بالأسدية.



وكان قد رحل عن عالمنا منذ قليل فضيلة الشيخ عبدالرحمن علي محمد علي وهدان، مقيم شعائر وخطيب بمسجد الكرام البررة التابع لإدارة أوقاف الإسماعيلية.

إصابة بأزمة قلبية حادة

وكان قد توفي الشيخ الراحل عقب أدائه لخطبة الجمعة بمسجد الكرام البررة بإدارة أوقاف الإسماعيلية، حيث أصيب بأزمة قلبية مفاجئة نقل على اثرها إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، ليلفظ أخر أنفاسه بالمستشفى.

نقل الخطيب إلى المستشفى

وعلى الفور قام أحد الأهالى بنقل إمام المسجد عقب إصابته بحالة إغماء إلى قسم الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي.



ورغم محاولات فريق الطوارئ في مجمع الإسماعيلية الطبي لمحاولة إجراء انعاش قلبي له إلا أنه لفظ أنفاسك الأخيرة داخل المجمع، وذلك وسط حالة من الحزن التي سادت بين المصليين والزملاء من الأوقاف.

ومن المنتظر أن يتم نقل جثمان فضيلة الشيخ عبد الرحمن على محمد على وهدان ليوارى الثرى في مسقط رأسه بقرية الأسدية الواقعة مركز ومدينة ابو حماد قرية، عقب صلاة الجنازة في المسجد الكبير بالقرية.

مديرية أوقاف الإسماعيلية تنعي أحد مشايخها

ومن جانبها نعت مديرية أوقاف الإسماعيلية بقيادة فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف، وفاة فضيلة الشيخ عبد الرحمن على محمد على وهدان مقيم شعائر وإمام وخطيب مسجد الكرام البررة، والذى توفي أثر أزمة قلبية حادة عقب قيامه بآداء خطبة الجمعة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

بيان رسمي ينعى الفقيد

وقالت مديرية أوقاف الإسماعيلية في بيان لها أن الفقيد كان مقيما للشعائر ويؤدي الخطبة ضمن إدارة أوقاف الإسماعيلية، وتعرض لوعكة صحية مفاجئة عقب انتهاء الصلاة، حيث جرى نقله مباشرة إلى المستشفى الأميري، لكنه فارق الحياة هناك.

ووجّه فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، بتكليف وفد رفيع المستوى برئاسة مدير شؤون الإدارات، لأداء واجب العزاء ومتابعة إنهاء إجراءات الدفن، ثم التوجه إلى مسقط رأسه بمدينة القرين لمواساة أسرته وأهله.

كما أوضح العطيفى أنه سيتم رفع مذكرة إلى وزارة الأوقاف لصرف إعانة عاجلة لأسرة الراحل، تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير والسيد رئيس القطاع الديني.

