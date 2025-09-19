أوقاف الإسماعيلية تكرم حفظة القرآن بقرية البعالوة

شهد مسجد عمر بن الخطاب بقرية البعالوة في محافظة الإسماعيلية، حفل تكريم حفظة كتاب الله تعالى، والذي أقيم تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف.

أبرز الحضور خلال الحفل

حضر الحفل كل من الدكتور ربيع غازي، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسماعيلية، والشيخ محمد صلاح الدين، مدير إدارة أوقاف التل الكبير، والشيخ الباز عبدالرحمن سلامة، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، وذلك ووسط حضور جماهيري كبير من أهالي المنطقة.

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

توزيع إجازات قرآنية

شمل الحفل توزيع إجازات قرآنية في القراءات العشر من الشيخ عزت طلبة الإمام والخطيب بإدارة أوقاف التل الكبير، حيث يعد ذلك إنجاز جديدا يُضاف لمسيرة أوقاف الإسماعيلية في خدمة كتاب الله، وتشجيع الأجيال على التعلق بالقرآن وحفظه والعمل به.

وكانت قد اختتمت مديرية أوقاف الإسماعيلية، برئاسة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل الوزارة، فعاليات برنامج "أطفال حول الرسول" مع الدكتورة رانيا مصطفى.

عقد البرنامج بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية بقيادة الدكتورة أمل رجب، حيث استمر البرنامج لمدة 4 أسابيع من رحلة رائعة تعرّف فيها الأطفال على قصص صغار الصحابة، وكيف كان النبي ﷺ يعاملهم بمحبة ورحمة ملهمة.

برنامج "أطفال حول الرسول"

وشهد البرنامج ختاما مميزًا بالحديث عن الحسن والحسين وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث ربطت بينهم محبة النبي ﷺ واتباع سنته منذ الصغر.

تفاعل كبير مع أنشطة البرنامج من أطفال الإسماعيلية

وشهد البرنامج تفاعلا من أطفال الإسماعيلية، من خلال أنشطة التلوين والقص واللزق التي غرست في قلوبهم أربعًا من سنن النبي ﷺ بطريقة بسيطة وممتعة: "من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غُرست له نخلة في الجنة"، "يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك"، "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، "تبسمك في وجه أخيك صدقة".

