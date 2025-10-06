إصابة شخص في انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الزراعي بالقليوبية

شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، بنطاق محافظة القليوبية، صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة نصف نقل محمّلة بلفائف من القماش، وذلك عند قرية كفر الحصة باتجاه القاهرة، مما أدى إلى تعطل مؤقت في حركة المرور على الطريق.

وتم الدفع بقوات المرور لرفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات، فيما أسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة بإصابات طفيفة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، فانتقلت على الفور قوات المرور والحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن السيارة كانت تسير بسرعة متوسطة قبل أن تنقلب نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق وتناثر جزء من الحمولة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص واحد كان برفقة السائق، وتم نقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تقديم الإسعافات الأولية في موقع الحادث لحين استقرار الحالة الصحية للمصاب.

وبالتنسيق مع إدارة المرور بالقليوبية، تم الدفع بـ لودر ومعدات تابعة للوحدة المحلية لرفع السيارة المنقلبة وتجنيبها جانب الطريق، وإزالة آثار الحادث والحمولة المنسكبة، ما ساهم في إعادة الحركة المرورية لطبيعتها خلال وقت قصير.

وأجرت الأجهزة الأمنية المعاينة المبدئية لمكان الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت بسرعة إجراء التحريات حول سبب الحادث، وبيان ما إذا كان ناتجًا عن السرعة الزائدة أو انفجار إطار السيارة أو خلل ميكانيكي.

