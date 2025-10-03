اتحاد الكرة يحدد موعد الجمعية العمومية العادية

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة موعد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، والتي تنعقد في إطار التوقيتات المحددة بقانون الرياضة لمناقشة الميزانية والحساب الختامي للاتحاد.

وقالت مصادر إن اتحاد الكرة حدد يوم 22 نوفمبر المقبل موعدًا لإقامة الجمعية العمومية للاتحاد، على أن ينعقد الاجتماع بمقر مركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة السادس من أكتوبر.

وخلال الساعات الماضية خاطب اتحاد الكرة بعض الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاستيفاء بعض الأوراق اللازمة منهم، لتأكيد صحة دعوتهم وحضورهم لاجتماع الجمعية العمومية المقرر يوم 22 نوفمبر.

