الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الكرة يحدد موعد الجمعية العمومية العادية

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة موعد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، والتي تنعقد في إطار التوقيتات المحددة بقانون الرياضة لمناقشة الميزانية والحساب الختامي للاتحاد.

وقالت مصادر إن اتحاد الكرة حدد يوم 22 نوفمبر المقبل موعدًا لإقامة الجمعية العمومية للاتحاد، على أن ينعقد الاجتماع بمقر مركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة السادس من أكتوبر.

وخلال الساعات الماضية خاطب اتحاد الكرة بعض الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاستيفاء بعض الأوراق اللازمة منهم، لتأكيد صحة دعوتهم وحضورهم لاجتماع الجمعية العمومية المقرر يوم 22 نوفمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة هاني ابوريده اخبار اتحاد الكرة المصري

مواد متعلقة

أبرزهم حسام حسن وشوقي غريب، اتحاد الكرة يستقبل عددا من المدربين للحصول على رخصة "Pro"

بقيمة 42 مليون جنيه، اتحاد الكرة يعتمد حزمة دعم شاملة للأندية

الأكثر قراءة

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

فيضان النيل يقترب، إخلاء عاجل لمنازل وأراضي طرح النهر في أشمون بالمنوفية

لمواجهة ارتفاع منسوب النيل، حصر أراضي طرح النهر على فرع رشيد بالبحيرة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي بالغربية (بث مباشر)

سر غياب ياسين منصور عن مرافقة قائمة الخطيب فى الأهلي اليوم

التوت يتصدر القائمة بـ1360 جنيهًا للكيلو، أسعار أغلى الفواكه بالسوق المحلية

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads