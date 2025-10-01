أبرزهم حسام حسن وشوقي غريب، اتحاد الكرة يستقبل عددا من المدربين للحصول على رخصة "Pro"

اتحاد الكرة، استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء في مقره بمدينة السادس من أكتوبر، مجموعة من أبرز المديرين الفنيين بالكرة المصرية، لبدء إجراءات الحصول على أعلى رخصة تدريبية "Pro" التي ينظمها الاتحاد لأول مرة.



علاء نبيل يستقبل المدربين

وكان في استقبال المديرين الفنيين دكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، الذي شرح إجراءات القيد في الدورة التدريبية للرخصة "Pro" وطبقها عمليًا دكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد.



أبرز الأسماء المتقدمين للرخصة Pr0

وبين أبرز المتقدمين للحصول على الرخصة التدريبية "Pro" حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، شوقي غريب المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، حلمي طولان عضو اللجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، حمادة صدقي المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، ممدوح المحمدي وأحمد حيدر المحاضران بالاتحادين الأفريقي والمصري.

كما تقدم بأوراق الحصول على الرخصة "Pro" محمد وهبة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر للناشئين، وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر "مواليد 2007"، أميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات تحت 20 سنة، خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، معتمد جمال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، طارق العشري، محمد عودة، عبد الله درويش، طلعت محرم، أحمد حيدر، حازم أبو النور، محمد عثمان ومحمد كيتا المديرون الفنيون للعديد من الأندية المصرية البارزة

