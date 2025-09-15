أبو ريدة نائبا، التشكيل الكامل لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم "2025-2029"

اختارت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة بالتزكية نائبًا أول في مجلس الاتحاد المنتخب لدورة جديدة "2025 - 2029".

كما تمت تزكية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسًا لمجلس الإدارة لدورة جديدة.

وجاء تشكيل مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم "2025 - 2029" كالتالي:

• الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.. رئيس مجلس الاتحاد

• ⁠المهندس هاني أبوريدة.. النائب الأول

• ⁠الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. النائب الثاني

• ⁠ فوزي لقجع.. عضو المجلس

• هاشم حيدر.. عضو المجلس

• أحمد يحيى.. عضو المجلس

• ⁠الدكتور معتصم جعفر.. عضو المجلس

• عبدالله الجنيبي.. عضو المجلس

• ⁠الشيخ خليفة بن علي بن عيسى.. عضو المجلس

• وليد صادي.. عضو المجلس

• ⁠سمر نصار.. عضو المجلس

• ⁠الفريق جبريل الرجوب.. عضو المجلس

