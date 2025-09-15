أبو ريدة نائبا، التشكيل الكامل لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم "2025-2029"
اختارت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة بالتزكية نائبًا أول في مجلس الاتحاد المنتخب لدورة جديدة "2025 - 2029".
كما تمت تزكية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسًا لمجلس الإدارة لدورة جديدة.
وجاء تشكيل مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم "2025 - 2029" كالتالي:
• الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.. رئيس مجلس الاتحاد
• المهندس هاني أبوريدة.. النائب الأول
• الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. النائب الثاني
• فوزي لقجع.. عضو المجلس
• هاشم حيدر.. عضو المجلس
• أحمد يحيى.. عضو المجلس
• الدكتور معتصم جعفر.. عضو المجلس
• عبدالله الجنيبي.. عضو المجلس
• الشيخ خليفة بن علي بن عيسى.. عضو المجلس
• وليد صادي.. عضو المجلس
• سمر نصار.. عضو المجلس
• الفريق جبريل الرجوب.. عضو المجلس
