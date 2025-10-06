الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كنائس الشرقية تدق أجراسها في توقيت ساعة الصفر احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

كنائس الشرقية تدق
كنائس الشرقية تدق اجراسها في نصر اكتوبر،فيتو

شهدت محافظة الشرقية أجواءً وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، حيث شاركت الكنائس في أرجاء المحافظة في فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، بدق أجراسها في توقيت "ساعة الصفر" تخليدًا لذكرى انطلاق معركة التحرير. 

مكتبة مصر بالزقازيق تحتفل بالذكرى الـ 52 لنصر أكتوبر

انتصار السادس من أكتوبر سيبقى يومًا خالدًا في ذاكرة الوطن والأمة العربية

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن انتصار السادس من أكتوبر سيبقى يومًا خالدًا في ذاكرة الوطن والأمة العربية، بما حمله من معاني العزة والكرامة والفخر، مشيرًا إلى أن أبطال القوات المسلحة سطروا بدمائهم الزكية ملحمةً وطنية أعادت للأرض شرفها وللمصريين كبرياءهم، وأثبتوا أن أبناء مصر قادرون على تحويل المستحيل إلى واقع.

دق أجراس الكنائس في الثانية وخمس دقائق ظهر اليوم

وأشاد المحافظ بمبادرة الكنيسة القبطية المصرية ومشاركتها في الاحتفالات الوطنية من خلال دق أجراس الكنائس في الثانية وخمس دقائق ظهر اليوم الاثنين، في جميع أنحاء مصر، مؤكدًا أن هذه المبادرة تجسد وحدة الصف الوطني التي كانت ولا تزال سر قوة هذا الوطن. 

المواقف الوطنية المشرفة للكنيسة القبطية المصرية

كما ثمَّن الأشموني المواقف الوطنية المشرفة للكنيسة القبطية المصرية، ودورها التاريخي في دعم الجيش خلال فترات المحن والحروب، مستعيدًا ما قام به قداسة البابا شنودة الثالث من زيارات ميدانية للجبهة لرفع معنويات الجنود خلال حرب أكتوبر المجيدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كنائس الشرقية تدق اجراسها بمناسبة نصر اكتوبر نصر أكتوبر المجيد أعياد أكتوبر احتفالات حرب أكتوبر المجيدة اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بـ"أبو زعبل للصناعات المتخصصة"

تحذير طبي من انتشار الهربس بين الرضع وهذه طرق الوقاية

اختفاء قطعتين أثريتين نادرتين خلال أقل من 15 يوما، البداية بسوار الملك أمنموبي بالمتحف المصري بالتحرير.. وقطع لوحة بمنشار منذ 2019.. ووزارة الآثار آخر من يعلم

كرة اليد، معسكر البرتغال يجهز منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية

سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ المصريين بذكرى نصر أكتوبر

قفزة في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

سلوكيات خاطئة تتبعها الأمهات خلال فترة الرضاعة

إحالة قهوجي للجنح بتهمة ضرب عامل بسبب الخلاف حول ثمن المشروبات بحدائق القبة

الأكثر قراءة

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

أبرزهم سعفان والملا وشعراوي، ترشح وزراء سابقين في انتخابات النواب (خاص)

تروج للتحول الجنسي، ملياردير إماراتي يحذر من خطر منصة نتفليكس على الأطفال

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى (صور)

قرار جمهوري جديد بتعيين 263 سفيرا ومستشارا بوزارة الخارجية

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى نصر أكتوبر، الشعراوي يوضح مواضع ذكر مصر بالقرآن الكريم (فيديو)

الإفتاء توضح بالأدلة مشروعية الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

لا ينكره إلا مخذول، علي جمعة يوجه رسالة قوية للمشككين في نصر أكتوبر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads