كنائس الشرقية تدق أجراسها في توقيت ساعة الصفر احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

شهدت محافظة الشرقية أجواءً وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، حيث شاركت الكنائس في أرجاء المحافظة في فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، بدق أجراسها في توقيت "ساعة الصفر" تخليدًا لذكرى انطلاق معركة التحرير.

انتصار السادس من أكتوبر سيبقى يومًا خالدًا في ذاكرة الوطن والأمة العربية

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن انتصار السادس من أكتوبر سيبقى يومًا خالدًا في ذاكرة الوطن والأمة العربية، بما حمله من معاني العزة والكرامة والفخر، مشيرًا إلى أن أبطال القوات المسلحة سطروا بدمائهم الزكية ملحمةً وطنية أعادت للأرض شرفها وللمصريين كبرياءهم، وأثبتوا أن أبناء مصر قادرون على تحويل المستحيل إلى واقع.

دق أجراس الكنائس في الثانية وخمس دقائق ظهر اليوم

وأشاد المحافظ بمبادرة الكنيسة القبطية المصرية ومشاركتها في الاحتفالات الوطنية من خلال دق أجراس الكنائس في الثانية وخمس دقائق ظهر اليوم الاثنين، في جميع أنحاء مصر، مؤكدًا أن هذه المبادرة تجسد وحدة الصف الوطني التي كانت ولا تزال سر قوة هذا الوطن.

المواقف الوطنية المشرفة للكنيسة القبطية المصرية

كما ثمَّن الأشموني المواقف الوطنية المشرفة للكنيسة القبطية المصرية، ودورها التاريخي في دعم الجيش خلال فترات المحن والحروب، مستعيدًا ما قام به قداسة البابا شنودة الثالث من زيارات ميدانية للجبهة لرفع معنويات الجنود خلال حرب أكتوبر المجيدة.

