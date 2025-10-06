وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بـ"أبو زعبل للصناعات المتخصصة"

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية لمختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي لمتابعة مراحل التصنيع والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بهدف تطوير الأداء.

منتجات شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة

استهلّ وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بتفقد معرض منتجات شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، ثم قام بالمرور على خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة، حيث تضم أربعة مصانع وهي (مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، مصنع إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، مصنع إنتاج الذخيرة المتوسطة، مصنع تجميع وتعبئة الذخائر المتوسطة والقنابل)، كما تم المرور على خط تجميع الطابات.

وخلال الجولة أكد الوزير أن شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة تعد من أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط وتلبى احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر الصغيرة والمتوسطة.

كما استمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس مصطفى عامر رئيس مجلس إدارة الشركة، وكذا أطقم العمل بها من معلومات وبيانات حول معدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج، وآخر مستجدات المشروعات التي تشارك الشركة في تنفيذها والإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بها.

واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، ووجّه بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة بالاشتراك مع كافة الشركات التابعة للوزارة لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.



كما تابع وزير الإنتاج الحربي أثناء الجولة مدى التزام العاملين بإرتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.

الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي

وفي نهاية الجولة، أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي مجموعة من التوجيهات المتعلقة بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة ( م/300 الحربي) والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات المسندة إليها وتطبيق مبادئ الحوكمة والمراقبة الداخلية وتنفيذ برامج الصيانة في المواعيد المحددة للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، والاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجية وتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني.

جدير بالذكر أن شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة ( مصنع 300 الحربى) افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى 17 فبراير 2020، وتضم الشركة أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي CNC، والتي يعمل بعضها بنظام الروبوت، كما تمتلك الشركة ماكينات متعددة المحاور Multi -Spindle والتي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرة أضعاف الماكينات العادية، وتضم أيضًا العديد من تباب ضرب النار، إلى جانب عدة معامل بها أحدث الأجهزة والمعدات والتي يتم استخدامها لإجراء القياسات والتحاليل اللازمة على جميع المواد والخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية المهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

