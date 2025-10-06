الإثنين 06 أكتوبر 2025
خارج الحدود

سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ المصريين بذكرى نصر أكتوبر

نصر أكتوبر، فيتو
نصر أكتوبر، فيتو

 قدم جيورجي بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، رسالة التهنئة للمصريين بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة. 

وأعربت السفارة الروسية بالقاهرة، عن تهانيها  للشعب المصري بمناسبة النصر العظيم في 6 أكتوبر 1973، كما أعربت عن  تمنيها بدوام  الصحة والسعادة والازدهار لكافة المصريين. 

وتحل اليوم الاثنين 6 أكتوبر، ذكرى نصر أكتوبر 1973 المجيد، والتي تُعد من أهم المحطات في تاريخ مصر الحديث، حيث تمكن  الجيش المصري استعادة أرض سيناء الغالية، محققا مفاجأة استراتيجية في مواجهة العدوان، وموثقا بطولة نادرة في صفحات التاريخ. 

ويشهد اليوم إقامة فعاليات وطنية متنوعة وعروض عسكرية تكريمًا للشهداء وتقديرًا لتضحيات الجيش المصري، كما تتضمن الاحتفالات معارض وصورًا تروي أحداث الحرب، وبرامج إعلامية تسلط الضوء على ملحمة أكتوبر والبطولات التي خاضها الجيش.

 وتُعد ذكرى 6 أكتوبر فرصة لتذكير الأجيال الجديدة بأهمية الوحدة الوطنية والتضحية في سبيل الوطن، وإظهار قدرة الشعب المصري على الصمود والتحدي أمام أصعب الظروف، كما جسدها الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة. 

