إحالة قهوجي للجنح بتهمة ضرب عامل بسبب الخلاف حول ثمن المشروبات بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة بإحالة قهوجي بتهمة التعدي بالضرب على عامل بسبب الخلاف حول ثمن المشروبات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة إلى محكمة الجنح.

البداية عندما كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدي عليه بالضرب بمنطقة حدائق القبة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مقهى بسبب خلافات على ثمن المشروبات، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.



وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدي عليه بالضرب بالقاهرة.

وبالفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (عامل بمحل زيوت سيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) وطرف ثان: ("صاحب مقهى" – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) لخلافات حول ثمن المشروبات قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الأول بالضرب محدثًا إصابته بكدمات وجروح متفرقة.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

