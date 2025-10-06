مكتبة مصر بالزقازيق تحتفل بالذكرى الـ 52 لنصر أكتوبر

أكدت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق بمحافظة الشرقية قيام المكتبة بتنفيذ عدة فعاليات للإحتفال بذكرى نصر أكتوبر الـ (52) وذلك للنشء الصغير والشباب من طلبة مدارس "الجديدة الإعدادية بنات ومدرسة النصر 2 الإبتدائية وأبناء جمعية نور الحياة لذوي الهمم وروضة شريف طلعت"على مدار ثلاثة أيام الموافقين (5، 6، 7) أكتوبر الجاري.

عرض فيلم وثائقي عن حرب اكتوبر

وأضافت مديرة مكتبة مصر العامة بمحافظة الشرقية أن الاحتفال بنصر 6 أكتوبر المجيد ضمن مبادرتى "وفرحت مصر معانا -عزة الهوية المصرية "شملت عرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر وتنفيذ علم مصر وأنشطة ترفيهية ومعرض لعرض منتجات المكتبة من تنفيذ الأعضاء خلال الأجازة الصيفية يضم "مكرمية -كروشية -ريزن- مشغولات يدوية "

بيع الكتب المستعملة وفقرة قرأت لك

بالاضافة إلى معرض لبيع الكتب المستعملة وفقرة "قرأت لك " كتب عن حرب أكتوبروقيام الكشافة والمرشدات والزهرات بإعداد "مجلة حائط " توثق أحداث حرب أكتوبر وإنتصاراتها العظيمة ومكتبة متنقلة لمدرسة شهداء بحر البقر ضمت" مسابقات -قراءة -تلوين -رسم على الوجة -بازل -عرض فيلم

زيارة متحف شهداء بحر البقر

وشملت الاحتفالات ايضا رحلة لأعضاء المكتبة لمتحف "شهداء مدرسة بحر البقر" بمركز الحسينية بالإضافة لتنظيم ندوة بعنوان "منزلة الشهيد " بالتنسيق مع لجنة الدعوة الإسلامية بديوان عام المحافظة.

المهندس محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية تعريف الأطفال بنصر أكتوبر المجيد للشعور بأهمية الأرض والحفاظ عليها والدفاع عنها وعدم السماح لأحد بالتعدى عليها وكيف بذل المصريون الغالى والنفيس من أجل الدفاع عن أرضهم التى أحتلها العدوفلم يحدث نصر أكتوبر بين ليلة وضحاها إنما سبق يوم العبور سنوات طويلة من الجهد والعمل والتفاني.

