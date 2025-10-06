الصحة: إحالة الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق وتوجيهات عاجلة لتصحيح المخالفات

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة مسائية مفاجئة بمستشفى كفر الشيخ العام، تهدف إلى متابعة سير العمل داخل المنشأة الصحية، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى انتظام العمليات اليومية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث أعرب عن استيائه الشديد من غياب عناصر الأمن والنظافة.

فسخ التعاقد مع الشركة المسؤولة عن هذه الخدمات فورًا

وفقًا لذلك، وجه بفسخ التعاقد مع الشركة المسؤولة عن هذه الخدمات فورًا، والإسراع في التعاقد مع شركة بديلة تضمن الانضباط الكامل وسلامة المرضى والأطقم الطبية. كما قرر إحالة الطاقم الإداري بالمستشفى إلى التحقيق بسبب التقصير في أداء المهام، مع توجيهات عاجلة بتعزيز القوى العاملة من الأطباء والإداريين لضمان تدفق العمل وتحسين مستوى الرعاية المقدمة.

انتقل نائب الوزير إلى قسم الغسيل الكلوي، حيث حرص على الاستماع المباشر إلى آراء المرضى وملاحظاتهم حول جودة الخدمة. وأصدر توجيهات فورية بتوفير النواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية، أو بدائلها، لضمان استمرار جلسات العلاج دون أي تأخير.

كما شدد على تركيب ستائر فاصلة بين الأسرة لتعزيز خصوصية المرضى، مؤكدًا أن البيئة العلاجية يجب أن تكون آمنة ومريحة، تحترم كرامة المريض وتدعم جودة الرعاية الشاملة.

شملت الجولة تفقد أقسام الرعاية المركزة، حيث استمع نائب الوزير إلى شرح مفصل من الأطباء حول الحالات المعالجة وبروتوكولات العلاج المعتمدة. ومع ذلك، أبدى ملاحظاته على سوء ترتيب وتخزين المستلزمات الطبية في المخازن، موجهًا بإعادة تنظيمها فورًا وفقًا للاشتراطات القياسية للتخزين الآمن، لتجنب أي مخاطر صحية محتملة.

في صيدليات المستشفى، لاحظ نائب الوزير وجود مواد غير مخصصة داخل الثلاجات الدوائية، مما يهدد سلامة الأدوية. ووجه بمراجعة شاملة لأساليب الحفظ والتخزين، لضمان حفظها في الظروف الملائمة ومنع أي تدهور أو تلوث.

رصد عدم الالتزام بمعايير الجودة، السلامة، الصحة المهنية

امتد التفقد إلى أقسام الحضانات، رعاية الأطفال، والقسطرة، حيث رصد عدم الالتزام بمعايير الجودة، السلامة، الصحة المهنية، ومكافحة العدوى.

وفي هذا السياق، وجه بتشكيل لجنة مشتركة من المديرية القطاعية لفحص المخالفات المكتشفة وتلافيها جذريًا.

اختتمت الجولة بتفقد قسم التعقيم المركزي، حيث شدد نائب الوزير على ضرورة تطبيق صارم لإجراءات مكافحة العدوى ومعايير السلامة والصحة المهنية، لضمان حماية المرضى والعاملين على مدار الساعة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أن هذه الجولات المفاجئة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة الأداء في المستشفيات الحكومية، ومحاسبة المقصرين، وضمان انضباط العمليات.

وأضاف أن الوزارة ملتزمة باتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لأي مخالفات تُكتشف خلال المتابعات الميدانية، بهدف تعزيز الثقة في الخدمات الصحية.

