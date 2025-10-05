بسعة 30 سريرا، نائب وزير الصحة يفتتح وحدة الرعاية المركزة بمستشفى صدر المنصورة

بحث الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، سبل دعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، خلال اجتماع عقد بمقر ديوان المحافظة العام، بحضور قيادات من وزارة الصحة.

تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظات

يأتي هذا الاجتماع في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظات، للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجارية في عدد من المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية بالمحافظة، كما ناقش الحضور احتياجات الدقهلية من الكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة، لضمان استدامة الخدمة الطبية على الوجه الأمثل.

وأكد الاجتماع أهمية المتابعة الميدانية لمعدلات الأداء داخل المنشآت الصحية، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه سير العمل، بما يحقق أهداف خطة الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحسين تجربة المريض.

عقب الاجتماع، افتتح نائب الوزير ومحافظ الدقهلية وحدة الرعاية المركزة بمستشفى صدر المنصورة، بسعة 30 سريرا، والتي بدأ تشغيلها التجريبي منذ الأول من سبتمبر الماضي.

خلال الزيارة، تم تقديم عرض تفصيلي عن الدور الوظيفي للمستشفى ومراحل تطويرها، إلى جانب تفقد أقسامها المختلفة، كما استمع الحضور إلى آراء المرضى والمترددين على المستشفى، الذين أشادوا بالخدمات المقدمة، وتوافر الأدوية، ومعاملة الأطقم الطبية.

رافق نائب الوزير الجولة الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشؤون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة؛ والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، والدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بالإضافة إلى الدكتور حمودة الجزار، مدير مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية.

يعد هذا التعاون خطوة إيجابية نحو تعزيز القدرات الصحية في المحافظات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.