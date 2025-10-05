نائب وزير الصحة يتفقد وحدة البدالة الصحية ويوجه بالتحقيق مع المتغيبين

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مشروعات إنشاء مستشفى شربين المركزي، ووحدة طب أسرة البرامون، ووحدة البدالة الصحية، بمحافظة الدقهلية، ضمن جولة موسعة تشمل عددًا من محافظات الدلتا؛ تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية ومراجعة معدلات التنفيذ في المشروعات الصحية الجاري تنفيذها.

إنشاء مستشفى شربين المركزي

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير استمع إلى شرح مفصل حول مشروع إنشاء مستشفى شربين المركزي، الذي يقع على مساحة 18,900 متر مربع، ويبلغ طاقته الاستيعابية 300 سرير؛ بما في ذلك 199 سرير إقامة داخلي، و58 سرير رعاية مركزة، و9 غرف عمليات، و25 حضانة، و30 ماكينة غسيل كلوي، بنسبة تنفيذ بلغت 37%، ومن المقرر تسليم المشروع في مايو 2027، مشددًا على ضرورة تسريع أعمال الإنشاء وتقديم موعد التسليم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن نائب الوزير تفقد وحدة طب أسرة البرامون، وأقسام الاستقبال والطوارئ، والمعمل، والأشعة، وعيادات الأسنان، والمبادرات الرئاسية، والباطنة، والعلاج الطبيعي، والأطفال، إلى جانب غرفة التطعيمات، والرعاية الأساسية، وتنمية الأسرة، كما اطلع على تذاكر العيادات الخارجية للتأكد من إتاحة كافة الخدمات، وتفقد الصيدلية، وتأكد من توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الأساسية، موجهًا بتشكيل لجنة لتفعيل نظم المعلومات والميكنة بالوحدة.

تواجد القوى البشرية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أن الجولة تضمنت مرورًا مفاجئًا على وحدة البدالة الصحية، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على تواجد القوى البشرية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، موجها بتحويل المتغيبين عن العمل بالوحدة، وما تم رصده من مخالفات، إلى التحقيق الفوري؛ إلى جانب تفقده للمعمل وعيادة الأسنان، وتوجيهه بإعادة توزيع أطباء الأسنان على الأماكن الأكثر احتياجًا، كما تفقد الصيدلية وتأكد من توافر كافة الأصناف الأساسية.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن نائب الوزير أبدى استياءه من ضعف معدلات التردد على وحدة البدالة الصحية، موجهًا بسرعة دراسة أسباب ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استفادة المواطنين من خدمات الرعاية الأولية، وتفعيل دور التوعية في المنطقة.

ورافق نائب الوزير الجولة الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، والدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور حمودة الجزار، مدير مديرية الشئون الصحية بالدقهلية.

